Госдолг Штатов всего за год вырос на сумму, в 8 раз больше внешнего долга РФ

Государственный долг США достиг 36,2 триллиона долларов. За последний год эта сумма выросла на $2,4 трлн (7%), что в 8,3 раза больше внешнего долга России — $286,3 миллиарда. Такие данные приводит РИА «Новости».

При этом всего пять лет назад сумма займа США составляла 23,1 триллиона долларов. Нынешний уровень задолженности правительства США превышает российский в 126,3 раза.