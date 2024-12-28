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28 декабря, 12:29

Госдолг Штатов всего за год вырос на сумму, в 8 раз больше внешнего долга РФ

Госдолг США за год вырос до 36 триллионов долларов

Государственный долг США достиг 36,2 триллиона долларов. За последний год эта сумма выросла на $2,4 трлн (7%), что в 8,3 раза больше внешнего долга России — $286,3 миллиарда. Такие данные приводит РИА «Новости».

При этом всего пять лет назад сумма займа США составляла 23,1 триллиона долларов. Нынешний уровень задолженности правительства США превышает российский в 126,3 раза.

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Напомним, государственный долг представляет собой задолженность федерального правительства перед кредиторами, которыми могут являться как частные лица, так и государства или крупные инвестиционные фонды. Вашингтон финансирует свои траты за счёт выпуска государственных облигаций, которые эмитирует Минфин США.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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