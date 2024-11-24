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24 ноября, 09:00

Госдолг США превысил $36 триллионов и достиг исторического рекорда

Государственный долг США достиг исторического рекорда, превысив 36 триллионов долларов. Об этом сообщил Минфин Америки. По данным на 21 ноября, сумма составила чуть более $36,034,994,586,981.

Государственный долг представляет собой задолженность федерального правительства перед кредиторами, которыми могут быть как частные лица, так и государства или крупные инвестиционные фонды. Обычно его делят на две категории: внутригосударственный и публичный.

Внутригосударственный долг включает задолженность перед различными государственными учреждениями, такими как пенсионные фонды, и составляет около 20 процентов от общего объёма долга, что на 21 ноября составляет примерно 7,3 триллиона долларов. Публичный долг, в свою очередь, охватывает задолженность перед частными организациями, физическими лицами и иностранными государствами, составляя оставшиеся 80 процентов долга — почти 28,7 триллиона долларов.

Вашингтон финансирует свои расходы за счёт выпуска государственных облигаций, которые эмитирует Минфин США. Эти бумаги продаются на открытом рынке и могут быть приобретены любым желающим, тем самым поддерживая американскую казну.

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Ранее стало известно, что США собираются списать часть задолженности Украины в размере 4,65 миллиарда долларов. Напомним, что документы о выделении киевскому режиму финансовой помощи содержат подобное положение о возможности списать представленную часть. Именно этим пунктом и планирует воспользовался Белый дом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Наталья Афонина
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