Госдеп объявил о планах списать долг Украины перед США в размере $4,65 млрд
Американские власти намерены списать часть задолженности Украины в размере 4,65 миллиарда долларов. Белый дом надеется на солидарность с Конгрессом в этом вопросе, так как парламент вправе воспрепятствовать инициативе администрации соответствующей резолюцией. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Мэттью Миллер.
Дипломат напомнил, что документы о выделении киевскому режиму финансовой помощи содержат положение о возможности списать часть, представленную в виде займов. Белый дом воспользовался этим пунктом и инициировал процедуру. По словам Миллера, он сомневается в нежелании парламентариев поддерживать этот шаг.
«Я был бы удивлён, если Конгресс сделает это, учитывая подавляющую поддержку оказания помощи обеими партиями в Конгрессе, но мы будем следовать закону», — добавил пресс-секретарь.
Закредитовать Украину тем временем собралась и вся «Большая семёрка». Страны объединения договорились выделить киевскому режиму 50 миллиардов долларов до 2027 года. Погашать задолженность по задумке будут доходы от российских активов, но в этом случае Западу придётся столкнуться с ответом РФ.
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