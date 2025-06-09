Илон Маск пошутил, что сделал больше всех для подрыва своей репутации
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Основатель SpaceX Илон Маск с иронией прокомментировал многочисленные попытки подорвать его репутацию, заявив, что главную роль в этом сыграл он сам.
«Удивительно, сколько усилий было потрачено на уничтожение моей репутации, особенно с моей стороны», — написал он в соцсети X.
Маск, который до недавнего времени возглавлял правительственное ведомство по повышению эффективности работы (DOGE), также репостнул два заявления президента США Дональда Трампа. В них глава государства резко раскритиковал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса за неспособность справиться с массовыми протестами, пообещав навести порядок и остановить «мигрантские бунты».
5 июня между Маском и Трампом разгорелся открытый конфликт в соцсетях. Маск заявил, что Трамп бы не победил на выборах без его поддержки, раскритиковал новый законопроект о госрасходах и импортные пошлины, а также предрек экономический спад во второй половине 2025 года. Кроме того, он поддержал идею импичмента Трампу. Трамп в ответ обвинил Маска в некомпетентности и заявил, что тот «сошел с ума», когда курировал DOGE. Президент также пригрозил аннулировать госконтракты с компаниями Маска, включая SpaceX, и прекратить выдачу субсидий. Лишь к 8 июня Трамп и Маск заключили «хрупкое перемирие».