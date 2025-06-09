Илон Маск пошутил, что сделал больше всех для подрыва своей репутации

Основатель SpaceX Илон Маск с иронией прокомментировал многочисленные попытки подорвать его репутацию, заявив, что главную роль в этом сыграл он сам.

«Удивительно, сколько усилий было потрачено на уничтожение моей репутации, особенно с моей стороны», — написал он в соцсети X.