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20 июня, 11:49

«Чужая моча»: Нарколог заподозрил Маска в манипуляциях с результатами анализов

Врач Исаев: Маск мог дождаться «чистого» результата анализов на наркотики

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский предприниматель Илон Маск мог дождаться «чистого» результата анализов на наркотики, подозревает руководитель психиатрической и наркологической клиники, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. По его словам, скорость выведения запрещённых веществ зависит от их содержания, дозировки, частоты употребления и индивидуальных особенностей организма.

В среднем большинство веществ выводится за 3–5 дней, опиоиды — до 10 дней при хроническом употреблении, а каннабиноиды — за 7–10 дней, но при регулярном употреблении следы могут сохраняться в моче до 30–45 дней, поскольку тетрагидроканнабинол накапливается в жировой ткани и медленно выходит из организма. Однако если между моментом обвинения Маска и сдачей анализов прошло несколько недель, он вполне мог получить «чистый» результат.

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Также собеседник «Газеты.ru» обратил внимание, что в результатах анализа Маска не указаны данные о веществах, содержащиеся в мухоморах или других грибах, включая галлюциногенные. Поэтому по этим результатам невозможно определить, употреблял бизнесмен грибы или нет.

«На практике возможны различные манипуляции с анализами. Например, подмена образца, сдача чужой мочи, её разбавление», — не исключил нарколог.

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Напомним, на фоне конфликта президент США Дональд Трамп обрушился на Маска с громким обвинением в употреблении наркотиков. Позже Маск показал результаты теста на наркотики, который дал отрицательный результат.

Борис Эльфанд
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