«Чужая моча»: Нарколог заподозрил Маска в манипуляциях с результатами анализов

Американский предприниматель Илон Маск мог дождаться «чистого» результата анализов на наркотики, подозревает руководитель психиатрической и наркологической клиники, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. По его словам, скорость выведения запрещённых веществ зависит от их содержания, дозировки, частоты употребления и индивидуальных особенностей организма.

В среднем большинство веществ выводится за 3–5 дней, опиоиды — до 10 дней при хроническом употреблении, а каннабиноиды — за 7–10 дней, но при регулярном употреблении следы могут сохраняться в моче до 30–45 дней, поскольку тетрагидроканнабинол накапливается в жировой ткани и медленно выходит из организма. Однако если между моментом обвинения Маска и сдачей анализов прошло несколько недель, он вполне мог получить «чистый» результат.

Также собеседник «Газеты.ru» обратил внимание, что в результатах анализа Маска не указаны данные о веществах, содержащиеся в мухоморах или других грибах, включая галлюциногенные. Поэтому по этим результатам невозможно определить, употреблял бизнесмен грибы или нет.

«На практике возможны различные манипуляции с анализами. Например, подмена образца, сдача чужой мочи, её разбавление», — не исключил нарколог.