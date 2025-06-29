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Регион
29 июня, 09:59

Песков напомнил, что Россию не получится подтолкнуть к переговорам давлением

Песков: Давление на Россию не приведёт к переговорам, нужны аргументы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подталкивать Россию к переговорам с помощью давления или силы невозможно. В интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину он подчеркнул, что единственным способом добиться диалога является логика и аргументы.

Песков заявил, что давление на Россию не приведёт к переговорам. Видео © Telegram/ ЗАРУБИН

«Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами, подтолкнуть Россию за счёт какого-то давления или силы — невозможно», — заявил Песков.

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Ранее Макрон сообщил о планах ЕС ввести новые, беспрецедентно суровые санкции против России. Он считает, что ужесточение экономического воздействия призвано заставить Москву возобновить переговоры по украинскому вопросу.

Полина Никифорова
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