Песков напомнил, что Россию не получится подтолкнуть к переговорам давлением
Песков: Давление на Россию не приведёт к переговорам, нужны аргументы
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подталкивать Россию к переговорам с помощью давления или силы невозможно. В интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину он подчеркнул, что единственным способом добиться диалога является логика и аргументы.
Песков заявил, что давление на Россию не приведёт к переговорам. Видео © Telegram/ ЗАРУБИН
«Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами, подтолкнуть Россию за счёт какого-то давления или силы — невозможно», — заявил Песков.
Ранее Макрон сообщил о планах ЕС ввести новые, беспрецедентно суровые санкции против России. Он считает, что ужесточение экономического воздействия призвано заставить Москву возобновить переговоры по украинскому вопросу.