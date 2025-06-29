Песков напомнил, что Россию не получится подтолкнуть к переговорам давлением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подталкивать Россию к переговорам с помощью давления или силы невозможно. В интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину он подчеркнул, что единственным способом добиться диалога является логика и аргументы.

Песков заявил, что давление на Россию не приведёт к переговорам. Видео © Telegram/ ЗАРУБИН

«Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами, подтолкнуть Россию за счёт какого-то давления или силы — невозможно», — заявил Песков.