Макрон заявил, что Евросоюз подготовил новые беспрецедентные санкции против России

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Европейский союз разработал новый пакет антироссийских санкций, которые, по его словам, будут «беспрецедентными» по масштабу. Об этом он заявил на полях саммита G7, проходившего в Канаде. По его утверждению, американский президент Дональд Трамп якобы поддержал курс ужесточения давления на Москву.

Французский лидер подчеркнул, что завершение украинского конфликта критически важно для Соединённых Штатов, поскольку проигрыш Киева поставит под сомнение глобальную роль Вашингтона. Макрон уверен, что санкционное давление может заставить РФ вернуться к переговорам.