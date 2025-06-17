Макрон: Трамп поддержал проект о новых санкциях против России

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что Дональд Трамп дал, по его словам, «относительно положительный» сигнал в ответ на вопрос о готовности поддержать новую волну санкций против России, которую продвигает Конгресс США. Об этом пишет Reuters.

«Вопрос, который я задал президенту Трампу, заключается в том, позволит ли он этим американским сенаторам продвинуться, и он ответил относительно положительно», — передаёт слова Макрона агентство.