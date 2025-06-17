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17 июня, 03:35

Макрон: Трамп поддержал проект о новых санкциях против России

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что Дональд Трамп дал, по его словам, «относительно положительный» сигнал в ответ на вопрос о готовности поддержать новую волну санкций против России, которую продвигает Конгресс США. Об этом пишет Reuters.

«Вопрос, который я задал президенту Трампу, заключается в том, позволит ли он этим американским сенаторам продвинуться, и он ответил относительно положительно», — передаёт слова Макрона агентство.

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Примечательно, что ранее Трамп выразил свою негативную позицию по поводу санкционной политики, подчеркнув, что экономические ограничения, наложенные на ряд стран, включая Россию, обходятся Соединённым Штатам в «миллиарды и миллиарды долларов». Республиканец также отметил, что это стало одной из причин его отказа от введения новых рестрикций против РФ.

Артём Гапоненко
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