Трамп заявил, что санкции против других стран обходятся США в миллиарды долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции, вводимые против других стран, обходятся Соединённым Штатам в огромные суммы. На пресс-конференции в рамках саммита G7 в Канаде он отметил, что речь идёт о миллиардах долларов.

«Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги. Санкции – это не так просто», – подчеркнул Трамп.