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29 июня, 09:18

«Отдача в плечо»: Песков высказался о последствиях санкций против России

Песков: Чем жёстче санкционное давление на Россию, тем сильнее отдача в плечо

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Санкции против России — это обоюдоострое оружие, которое вызывает ответные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков высказался об антироссийских санкциях. Видео © Telegram / Зарубин

«Чем серьёзнее санкции против России, тем серьёзнее «отдача в плечо»,сказал представитель Кремля, подчеркнув, что меры давления на Москву вызывают ответные последствия, которые ощущаются и самими инициаторами санкций.

Так Песков высказался по поводу планов президента Франции Эмманюэля Макрона и других европейских лидеров ввести 18-й пакет санкций против России.

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Напомним, что на днях Макрон сообщил о планах ЕС ввести новые, беспрецедентно суровые санкции против России. Он считает, что ужесточение экономического воздействия призвано заставить Москву возобновить переговоры по украинскому вопросу.

Мария Любицкая
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