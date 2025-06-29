«Отдача в плечо»: Песков высказался о последствиях санкций против России

Санкции против России — это обоюдоострое оружие, которое вызывает ответные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков высказался об антироссийских санкциях. Видео © Telegram / Зарубин

«Чем серьёзнее санкции против России, тем серьёзнее «отдача в плечо», — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что меры давления на Москву вызывают ответные последствия, которые ощущаются и самими инициаторами санкций.

Так Песков высказался по поводу планов президента Франции Эмманюэля Макрона и других европейских лидеров ввести 18-й пакет санкций против России.