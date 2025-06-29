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29 июня, 07:50

Во Франции набросились на Макрона за анонс 18-го пакета санкций против России

Филиппо: Новые санкции против РФ отличаются нулевой эффективностью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Флориан Филиппо, возглавляющий французскую партию «Патриоты», резко раскритиковал в социальной сети X недавнее объявление президента Франции Эмманюэля Макрона об очередных санкциях в отношении России. В своей публикации он указал на то, что подобные шаги предпринимаются на фоне беспрецедентного ухудшения экономического положения Пятой республики.

«Надо сказать, что первые 17 (Пакетов санкций. — Прим.Life.ru) были выдающимся успехом! Очевидно, нулевая эффективность для мира, резкий рост цен на энергоносители...», — сказано в посте.

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Напомним, что в своём недавнем заявлении глава французского государства Эмманюэль Макрон сообщил о планах Европейского Союза ввести новые, беспрецедентно суровые санкции против России. Он считает, что ужесточение экономического воздействия призвано заставить Москву возобновить переговоры по украинскому вопросу. Однако в ответ на очередные ужесточения российский лидер Владимир Путин заявил, что санкции вредят, в первую очередь тем, кто их вводит.

Ольга Сливченко
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