Флориан Филиппо, возглавляющий французскую партию «Патриоты», резко раскритиковал в социальной сети X недавнее объявление президента Франции Эмманюэля Макрона об очередных санкциях в отношении России. В своей публикации он указал на то, что подобные шаги предпринимаются на фоне беспрецедентного ухудшения экономического положения Пятой республики.

«Надо сказать, что первые 17 (Пакетов санкций. — Прим.Life.ru) были выдающимся успехом! Очевидно, нулевая эффективность для мира, резкий рост цен на энергоносители...», — сказано в посте.