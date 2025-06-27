Путин: Санкции вредят тем, кто их вводит

В ответ на заявления французского лидера Эмманюэля Макрона о необходимости новых санкций против России президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что санкционная политика имеет эффект бумеранга.

По его мнению, чем больше ограничительных мер вводится, тем более негативные последствия испытывают сами инициаторы, в том числе и страны Европы, включая Францию. Путин считает, что санкции в конечном итоге вредят тем, кто их применяет.

«Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит. Это касается и Франции, это касается экономики Европы в целом», — констатировал он.