Путин: Санкции вредят тем, кто их вводит
Обложка © Life.ru
В ответ на заявления французского лидера Эмманюэля Макрона о необходимости новых санкций против России президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что санкционная политика имеет эффект бумеранга.
По его мнению, чем больше ограничительных мер вводится, тем более негативные последствия испытывают сами инициаторы, в том числе и страны Европы, включая Францию. Путин считает, что санкции в конечном итоге вредят тем, кто их применяет.
«Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит. Это касается и Франции, это касается экономики Европы в целом», — констатировал он.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о разработке Европейским Союзом пакета новых, чрезвычайно жёстких санкций в отношении России. По его мнению, ужесточение экономического давления способно подтолкнуть Москву к возобновлению переговорного процесса по украинскому конфликту. Однако в Государственной Думе РФ отреагировали на эти заявления скептически. Алексей Чепа, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, выразил уверенность, что угрозы Макрона о «беспрецедентных» мерах не смогут запугать Россию.