«17 пакетов слышали»: В Госдуме ответили на запугивания Макрона о беспрецедентных санкциях ЕС

Евросоюз (ЕС) не сможет запугать Россию беспрецедентными санкциями, которыми пригрозил президент Франции Эмманюэль Макрон. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Значит, беспрецедентные санкции. Мы уже 17 пакетов слышали о том, что это последние какие-то меры. Новые слова-то должны быть? «Беспрецедентные», потом будут «разрушительные», не знаю, какие ещё придумают, но пока эти санкции не работают так, как многие страны этого хотели», — уточнил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Также Чепа прокомментировал слова Макрона о том, что глава Белого дома Дональд Трамп поддержал ужесточение санкционного давления на Москву. Депутат усомнился в том, что американский лидер полностью одобрил эту идею.