Нарываются на войну: Антироссийский закон сенатора-русофоба похоронит экономику США
WP: Новый закон о санкциях против РФ грозит США торговой войной со всем миром
Линдси Грэм*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Новый законопроект американского сенатора Линдси Грэма* о санкциях против России, предполагающий введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, торгующих с РФ, может обернуться против самих США, спровоцировав масштабную торговую войну. Об этом предупредил Джим Джерати в статье для Washington Post.
Несмотря на то, что законопроект, на первый взгляд, направлен на поддержку Украины и ужесточение давления на Россию, его реализация может привести к негативным последствиям для мировой экономики и самих Соединённых Штатов.
«Каким бы смелым ни был этот закон, он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром. Америка наступает на свои же грабли назло России», – пишет автор WP.
Напомним, весной 2025 года сенатор Грэм* представил законопроект о новых санкциях против РФ. Он предусматривает введение импортных пошлин в размере 500 процентов на товары из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. В Сенате США поддержали предложение Грэма*. Заместитель главы МИД России Александр Панкин назвал этот проект «очень жёстким», но усомнился, что он приведёт к прекращению торговли с Россией, поскольку это невыгодно, прежде всего, нефтяному рынку.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.