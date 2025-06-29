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29 июня, 04:56

Нарываются на войну: Антироссийский закон сенатора-русофоба похоронит экономику США

WP: Новый закон о санкциях против РФ грозит США торговой войной со всем миром

Линдси Грэм*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Линдси Грэм*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Новый законопроект американского сенатора Линдси Грэма* о санкциях против России, предполагающий введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, торгующих с РФ, может обернуться против самих США, спровоцировав масштабную торговую войну. Об этом предупредил Джим Джерати в статье для Washington Post.

Несмотря на то, что законопроект, на первый взгляд, направлен на поддержку Украины и ужесточение давления на Россию, его реализация может привести к негативным последствиям для мировой экономики и самих Соединённых Штатов.

«Каким бы смелым ни был этот закон, он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром. Америка наступает на свои же грабли назло России», – пишет автор WP.

Макрон: Трамп поддержал проект о новых санкциях против России
Макрон: Трамп поддержал проект о новых санкциях против России

Напомним, весной 2025 года сенатор Грэм* представил законопроект о новых санкциях против РФ. Он предусматривает введение импортных пошлин в размере 500 процентов на товары из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. В Сенате США поддержали предложение Грэма*. Заместитель главы МИД России Александр Панкин назвал этот проект «очень жёстким», но усомнился, что он приведёт к прекращению торговли с Россией, поскольку это невыгодно, прежде всего, нефтяному рынку.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юния Ларсон
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