Новый законопроект американского сенатора Линдси Грэма* о санкциях против России, предполагающий введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, торгующих с РФ, может обернуться против самих США, спровоцировав масштабную торговую войну. Об этом предупредил Джим Джерати в статье для Washington Post.

Несмотря на то, что законопроект, на первый взгляд, направлен на поддержку Украины и ужесточение давления на Россию, его реализация может привести к негативным последствиям для мировой экономики и самих Соединённых Штатов.

«Каким бы смелым ни был этот закон, он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром. Америка наступает на свои же грабли назло России», – пишет автор WP.