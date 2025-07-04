Путин напомнил Трампу, что РФ хочет дипломатией достичь целей СВО
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Президент России Владимир Путин повторил лидеру США Дональду Трампу, что Москва заинтересована достичь целей СВО политико-дипломатическими средствами. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами», — сказал Песков.
Напомним, 3 июля президенты России и США провели телефонные переговоры, которые длились около часа. Беседа стала уже шестой с момента начала второго президентского срока Дональда Трампа. В ходе разговора Владимир Путин заверил американского коллегу в том, что Москва не собирается отказываться от достижения всех поставленных задач СВО, в том числе должны быть устранены первопричины возникновения украинского кризиса.