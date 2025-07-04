Комментируя очередной телефонный разговор президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук обратил внимание, что американский лидер принял условия своего российского коллеги относительно поставок оружия Украине. Он напомнил, что именно это условие ранее выдвигала РФ для начала переговорного процесса о завершении конфликта.

«А теперь вспомните те условия, которые мы обозначали для начала перемирия. Мы говорили о том, что мы готовы к перемирию, если США и Европа прекратят поставки вооружения», — подчеркнул политолог.

По его словам, Путин ясно и однозначно заявил, что косметические меры, которые формально позволяют сохранить лицо, выйти из ситуации и переложить бремя последствий на будущее, включая наших детей, Россию не устраивают. Нам необходима реальная победа и окончание конфликта, которое устранит угрозу, созданную с помощью Украины в отношении стратегической безопасности РФ. В этом контексте переговоры нельзя считать незначительными.