Глава ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал недавний телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он отметил, что эта беседа свидетельствует, что страны работают над восстановлением отношений.

Слуцкий сообщил, что президенты общались больше часа и обсуждали важные темы. По его словам, Путин чётко изложил позицию России по украинскому конфликту и подчеркнул необходимость решать основные проблемы безопасности.

Депутат также отметил, что разговоры президентов касались ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии, а также совместных проектов в области энергетики и космоса. Они обсуждали обмен фильмами для продвижения общих ценностей. Это говорит о том, что в их общении сохраняется уважительный тон.