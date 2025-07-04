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Регион
4 июля, 00:49

Трамп: США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение запасов

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация продолжает поставки вооружений Украине, несмотря на значительное истощение запасов. Он отметил, что Штаты уже предоставили большое количество оружия, но по-прежнему работают с украинской стороной и пытаются оказывать ей помощь.

«Мы работаем с ними и пытаемся им помочь, но, знаете, Байден опустошил нашу собственную страну», — подчеркнул республиканец в беседе с журналистами.

Трамп выразил недовольство ситуацией вокруг Украины после беседы с Путиным
Трамп выразил недовольство ситуацией вокруг Украины после беседы с Путиным

Эти высказывания последовали после сообщений о временном прекращении поставок боеприпасов и вооружений Украине. Представитель Белого дома Анна Келли пояснила, что такое решение было принято для того, чтобы поставить интересы Соединённых Штатов на первое место.

Артём Гапоненко
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