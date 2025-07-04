Трамп: США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение запасов

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация продолжает поставки вооружений Украине, несмотря на значительное истощение запасов. Он отметил, что Штаты уже предоставили большое количество оружия, но по-прежнему работают с украинской стороной и пытаются оказывать ей помощь.