Трамп: США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение запасов
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация продолжает поставки вооружений Украине, несмотря на значительное истощение запасов. Он отметил, что Штаты уже предоставили большое количество оружия, но по-прежнему работают с украинской стороной и пытаются оказывать ей помощь.
«Мы работаем с ними и пытаемся им помочь, но, знаете, Байден опустошил нашу собственную страну», — подчеркнул республиканец в беседе с журналистами.
Эти высказывания последовали после сообщений о временном прекращении поставок боеприпасов и вооружений Украине. Представитель Белого дома Анна Келли пояснила, что такое решение было принято для того, чтобы поставить интересы Соединённых Штатов на первое место.