США приостановили поставки ракет и боеприпасов на Украину
Politico: США притормозили отправку зенитных ракет на Украину из-за дефицита
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Соединённые Штаты Америки временно приостановили поставки на Украину зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, сообщает газета Politico. Причиной такого решения стали опасения по поводу истощения собственных запасов вооружения. По информации источников, решение было принято в начале июня, но вступило в силу только сейчас.
«Пентагон прекратил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились. Решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби», — пишет издание.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский вновь обратился к западным странам с просьбой об увеличении поставок вооружений. В период обострения конфликта между Израилем и Ираном украинской стороне пришлось отложить свои запросы, так как американские ракеты Patriot были необходимы на Ближнем Востоке.