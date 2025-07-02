США приостановили поставки ракет и боеприпасов на Украину

Соединённые Штаты Америки временно приостановили поставки на Украину зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, сообщает газета Politico. Причиной такого решения стали опасения по поводу истощения собственных запасов вооружения. По информации источников, решение было принято в начале июня, но вступило в силу только сейчас.

«Пентагон прекратил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились. Решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби», — пишет издание.