Главарь киевского режима Владимир Зеленский вновь обратился к западным странам с просьбой увеличить поставки вооружений, несмотря на сложившуюся международную обстановку. Об этом сообщает издание National Interest.

«Перед конференцией, когда бушевала война между Израилем и Ираном, украинцам пришлось отложить свои просьбы, поскольку американцам нужны были ракеты Patriot на Ближнем Востоке. Теперь, когда Ближний Восток затихает — по крайней мере, на время, — представители Киева снова просят о военной помощи», — говорится в статье.

Согласно публикации, бывший комик запросил не менее семи систем Patriot, при этом в распоряжении американской армии всего четырнадцать таких установок. Это означает, что даже при максимальной поставке Киеву военная поддержка окажется недостаточной.

Издание подчёркивает, что ключ к разрешению конфликта лежит в мирных переговорах. Однако по мнению авторов, представители киевского режима пока не готовы к такому шагу, несмотря на длительный период противостояния и потери.