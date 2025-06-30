Во Львове в ходе недавней ночной атаки был уничтожен высокотехнологичный бункер, который, по мнению экспертов, мог использоваться как запасной командный пункт главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии аif.ru.

Дандыкин напомнил, что во Львове ещё с советских времён существуют укреплённые сооружения, предназначенные для размещения командных пунктов. По его мнению, в бункере могли находиться высокопоставленные представители украинского командования или офицеры НАТО.