Во Львове могли уничтожить запасной командный пункт Зеленского
Офицер Дандыкин: Уничтоженный во Львове бункер мог быть пунктом Зеленского
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Во Львове в ходе недавней ночной атаки был уничтожен высокотехнологичный бункер, который, по мнению экспертов, мог использоваться как запасной командный пункт главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии аif.ru.
Дандыкин напомнил, что во Львове ещё с советских времён существуют укреплённые сооружения, предназначенные для размещения командных пунктов. По его мнению, в бункере могли находиться высокопоставленные представители украинского командования или офицеры НАТО.
Ранее аналитики допустили возможность использования новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» для ликвидации Владимира Зеленского. Они утверждали, что России необходимо наращивать производство этих систем, предназначенных для уничтожения укреплений, расположенных под землёй, где, предположительно, скрывается экс-комик. Эксперты подчёркивали, что применение «Орешника» против единичной цели нецелесообразно, но в случае обнаружения крупного скопления техники, личного состава или высокопоставленных лиц, удар по такому объекту был бы оправдан.