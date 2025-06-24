«Накрыть шоблу»: В России допустили применение «Орешника» по бункеру Зеленского

Новый российский ракетный комплекс «Орешник» теоретически может быть применён для ликвидации Владимира Зеленского. Об этом сообщил NEWS.ru политолог Александр Перенджиев.

По его словам, России следует наращивать производство этих систем, предназначенных для уничтожения подземных укреплений на территории Украины, где, по мнению Перенджиева, украинский политик и скрывается.

«На одного Зеленского тратить «Орешник», конечно, не станут. Но если будет большое скопление техники, личного состава или высокопоставленных лиц, то почему бы не ударить и не накрыть эту шоблу, как говорили в моей подростковой среде», — сказал Перенджиев.