«Накрыть шоблу»: В России допустили применение «Орешника» по бункеру Зеленского
Политолог Перенджиев: Зеленского могут ликвидировать с помощью «Орешника»
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou
Новый российский ракетный комплекс «Орешник» теоретически может быть применён для ликвидации Владимира Зеленского. Об этом сообщил NEWS.ru политолог Александр Перенджиев.
По его словам, России следует наращивать производство этих систем, предназначенных для уничтожения подземных укреплений на территории Украины, где, по мнению Перенджиева, украинский политик и скрывается.
«На одного Зеленского тратить «Орешник», конечно, не станут. Но если будет большое скопление техники, личного состава или высокопоставленных лиц, то почему бы не ударить и не накрыть эту шоблу, как говорили в моей подростковой среде», — сказал Перенджиев.
А ранее Life.ru писал, что пенсионер из Польши пытался ликвидировать Владимира Зеленского. По словам главы СБУ Василия Малюка, спецслужбы продолжают фиксировать угрозы жизни бывшего комика как внутри страны, так и за границей.