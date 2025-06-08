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8 июня, 07:32

«Время исчезнуть»: Военный эксперт объяснил, как могут ликвидировать Зеленского

Эксперт Коротченко заявил, что ликвидация Зеленского является правом спецслужб

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Российские спецслужбы имели возможности устранить Владимира Зеленского, но за всё время спецоперации этого сделано не было, чтобы украинский политик сам дискредитировал себя в глазах общественности. Об этом главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал в беседе с журналистом сайта MK.ru. По его словам, ликвидация Зеленского могла сделать из него мученика.

«За три с лишним года СВО у РФ, её Вооружённых сил и спецслужб было достаточно возможностей для устранения Зеленского. Однако по определённым причинам это сделано не было. А почему — это отдельный разговор. Может быть, не хотели делать из него мученика, или он должен был продемонстрировать свою полную несостоятельность», — пояснил Коротченко.

По его оценке, на Западе также понимают, что Зеленский потерял связь с реальностью и стал опасен и недоговороспособен. Эксперт считает, что слишком многие силы в мире сейчас заинтересованы в том, чтобы «Зеленский исчез».


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Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук подверг резкой критике Владимира Зеленского, заявив, что тот намеренно препятствует возвращению тел погибших украинских солдат и обмену военнопленными. Парламентарий призвал родственников погибших и пропавших без вести военнослужащих оказывать давление на власти с требованием отставки главы киевского режима.

Татьяна Миссуми
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