Российские спецслужбы имели возможности устранить Владимира Зеленского, но за всё время спецоперации этого сделано не было, чтобы украинский политик сам дискредитировал себя в глазах общественности. Об этом главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал в беседе с журналистом сайта MK.ru. По его словам, ликвидация Зеленского могла сделать из него мученика.

«За три с лишним года СВО у РФ, её Вооружённых сил и спецслужб было достаточно возможностей для устранения Зеленского. Однако по определённым причинам это сделано не было. А почему — это отдельный разговор. Может быть, не хотели делать из него мученика, или он должен был продемонстрировать свою полную несостоятельность», — пояснил Коротченко.

По его оценке, на Западе также понимают, что Зеленский потерял связь с реальностью и стал опасен и недоговороспособен. Эксперт считает, что слишком многие силы в мире сейчас заинтересованы в том, чтобы «Зеленский исчез».

