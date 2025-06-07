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7 июня, 03:56

«Совершенно недоговороспособен»: Экс-полковник ВС США потребовал избавиться от Зеленского

Экс-полковник Дэвис назвал Зеленского опасным и призвал устранить его

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис выступил с резкой критикой в адрес главаря киевского режима Владимира Зеленского. В интервью на платформе YouTube отставной военный обвинил экс-комика в утрате способности здраво оценивать ситуацию и назвал его опасным для Запада.

«Зеленский утратил способность принимать разумные решения. США, Европа и НАТО должны осознавать, что он совершенно недоговороспособен», — заявил Дэвис, добавив, что от него необходимо избавиться.

По мнению экс-полковника, Зеленский окончательно потерял связь с реальностью и продолжает настаивать на силовом сценарии, несмотря на очевидное превосходство Армии России. Он подчеркнул, что на фоне затягивания конфликта подобная позиция лишь усугубляет ситуацию и ставит под угрозу интересы самих западных стран.

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Ранее бывший сенатор штата Вирджиния и полковник армии США в отставке Ричард Блэк обвинил Владимира Зеленского в сознательном саботаже мирных инициатив. Он сообщил, что украинская атака на российские аэродромы была направлена на срыв усилий по урегулированию конфликта. Главарь киевского режима, в свою очередь, заявил, что российская сторона готовится к дальнейшим боевым действиям.

Андрей Васильев
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