Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис выступил с резкой критикой в адрес главаря киевского режима Владимира Зеленского. В интервью на платформе YouTube отставной военный обвинил экс-комика в утрате способности здраво оценивать ситуацию и назвал его опасным для Запада.

«Зеленский утратил способность принимать разумные решения. США, Европа и НАТО должны осознавать, что он совершенно недоговороспособен», — заявил Дэвис, добавив, что от него необходимо избавиться.