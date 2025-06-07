Главарь киевского режима Владимир Зеленский ознакомился с результатами визита украинской делегации в Соединённые Штаты. По его словам, Вооружённые силы Российской Федерации готовятся к дальнейшим боевым действиям и возможности расширить конфликт.

Согласно заявлению, представители Незалежной провели встречи с американской администрацией, представителями Государственного департамента, членами Конгресса, а также с сотрудниками аналитических структур и активистами.

«Несмотря на многословность на переговорах и в СМИ, Армия России готовится к дальнейшим боевым действиям. Также представили информацию о возможностях российского военного производства и доходах России от нефти и других источников», — написал экс-комик в своих социальных сетях.