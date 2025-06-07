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Регион
6 июня, 21:04

Зеленский заявил, что Москва готовится к дальнейшим боевым действиям

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Главарь киевского режима Владимир Зеленский ознакомился с результатами визита украинской делегации в Соединённые Штаты. По его словам, Вооружённые силы Российской Федерации готовятся к дальнейшим боевым действиям и возможности расширить конфликт.

Согласно заявлению, представители Незалежной провели встречи с американской администрацией, представителями Государственного департамента, членами Конгресса, а также с сотрудниками аналитических структур и активистами.

«Несмотря на многословность на переговорах и в СМИ, Армия России готовится к дальнейшим боевым действиям. Также представили информацию о возможностях российского военного производства и доходах России от нефти и других источников», — написал экс-комик в своих социальных сетях.

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Ранее бывший сенатор США Ричард Блэк заявил, что украинская атака на российские аэродромы была попыткой сорвать мирные переговоры. Он уточнил, что время удара было выбрано неслучайно — в этот момент наметились признаки прогресса. Отставной военный также выразил обеспокоенность тем, что западные союзники Украины продолжают подталкивать конфликт к затяжной эскалации, игнорируя последствия для международной безопасности.

Тимур Хингеев
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