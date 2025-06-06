Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов dscnegbk с критикой в адрес Владимира Зеленского. По его словам, Киев сначала провоцировал россиян, нанося удары по гражданской инфраструктуре, а теперь пытается обвинить Москву в агрессии.

«Заявление Зеленского — это типичное проявление политического украинства в духе: «А нас за що?». Сначала сделать кукую-то гадость, преступление, а потом, когда пришло время отвечать за это, то сразу сделать удивленный вид и попытаться выставить себя невинной жертвой», — приводит РИА «Новости» слова Рогова.