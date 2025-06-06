«А нас за що?»: Зеленского призвали не играть роль невинной жертвы из-за атак по РФ
Рогов: Зеленский не должен играть роль невинной жертвы после атаки на регионы РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов dscnegbk с критикой в адрес Владимира Зеленского. По его словам, Киев сначала провоцировал россиян, нанося удары по гражданской инфраструктуре, а теперь пытается обвинить Москву в агрессии.
«Заявление Зеленского — это типичное проявление политического украинства в духе: «А нас за що?». Сначала сделать кукую-то гадость, преступление, а потом, когда пришло время отвечать за это, то сразу сделать удивленный вид и попытаться выставить себя невинной жертвой», — приводит РИА «Новости» слова Рогова.
Он подчеркнул, что Москва долгое время придерживалась самоограничений, не атакуя украинскую энергетику, но добрую волю восприняли как слабость. Теперь же, когда последовал ответ, Зеленский пытается втянуть в конфликт Запад, добавил Рогов.
Ранее сообщалось, что атаки ВСУ на российские аэродромы могли быть инициированы так называемым «глубинным государством» в США. С таким заявлением выступил бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн. Кроме того, после ударов по российской территории в Белом доме разгорелась дискуссия относительно дальнейшего взаимодействия с украинским руководством и степени поддержки, которую Вашингтон должен оказывать Киеву.