Решение Вашингтона перенаправить взрыватели для ракетных систем ПВО, ранее предназначенные для Украины, на нужды американских военных в зоне конфликта на Ближнем Востоке вызвало бурное обсуждение среди пользователей японского портала Yahoo News. Один из читателей отметил, что Киев не нужен Японии, поэтому было бы лучше отдать приоритет налаживанию дипломатических отношений с Россией.

Некоторые уверены, что нынешняя ситуация закономерна и главаря киевского режима Владимира Зеленского ждёт расплата за его действия.

«Зеленский творил, что хотел. Теперь он будет за это расплачиваться», — отметил пользователь.

Кроме того, отмечается экономические и геополитические причины охлаждения интереса Запада к украинскому вопросу. Европа пытается извлечь прибыль и не слишком потратиться при этом. Также прозвучала резкая критика Незалежной.

«Украина ворует американские технологии, что самих американцев страшно злит. Обратите внимание, насколько неохотно им подают милостыню в последнее время», — написал японец.