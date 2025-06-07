«Зеленский будет расплачиваться за всё»: В Японии выступили с критикой по Украине
Читатели Yahoo News поддержали решение США о сокращении помощи Украине
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Решение Вашингтона перенаправить взрыватели для ракетных систем ПВО, ранее предназначенные для Украины, на нужды американских военных в зоне конфликта на Ближнем Востоке вызвало бурное обсуждение среди пользователей японского портала Yahoo News. Один из читателей отметил, что Киев не нужен Японии, поэтому было бы лучше отдать приоритет налаживанию дипломатических отношений с Россией.
Некоторые уверены, что нынешняя ситуация закономерна и главаря киевского режима Владимира Зеленского ждёт расплата за его действия.
«Зеленский творил, что хотел. Теперь он будет за это расплачиваться», — отметил пользователь.
Кроме того, отмечается экономические и геополитические причины охлаждения интереса Запада к украинскому вопросу. Европа пытается извлечь прибыль и не слишком потратиться при этом. Также прозвучала резкая критика Незалежной.
«Украина ворует американские технологии, что самих американцев страшно злит. Обратите внимание, насколько неохотно им подают милостыню в последнее время», — написал японец.
Ранее в Курской области была пресечена попытка прорыва, предпринятая украинскими войсками при поддержке иностранных наёмников. По данным представителей российской группировки войск «Север», в атаке участвовали бойцы из Колумбии и Японии. Информацию об их присутствии в районах Тёткино и Глушково подтвердил боевик Вооружённых сил Украины, взятый в плен.