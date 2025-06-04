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Регион
4 июня, 16:08

Россия призвала Японию к ответу за тренировку со стрельбами вблизи Курил

МИД РФ выразил протест Токио после учебных стрельб в море без предупреждения

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Россия выразила решительный протест Японии после проведения последней тренировочных стрельб в море на расстоянии около 18 километров от северо-восточной части острова Хоккайдо. Об этом говорится в сообщении МИД РФ. Там подчёркивается, что японская сторона создала угрозу безопасности судоходства и граждан.

«Безответственные действия подобного рода в непосредственной близости от рубежей РФ представляют собой очевидное нарушение международного права, создают прямые риски для гражданского судоходства, жизни и здоровья российских граждан и являются категорически неприемлемыми», — отмечается в заявлении.

Инцидент произошёл 23 мая. Российский МИД пояснил, что Токио обязан был заблаговременно предупредить о проведении стрельб, но этого сделано не было. Россия потребовала от Японии «надлежащим образом разъяснить суть произошедшего и принять исчерпывающие меры с тем, чтобы аналогичные инциденты не повторялись впредь».

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Как сообщалось, береговая охрана Японии провела учебные стрельбы к западу от острова Кунашир без предварительного предупреждения. В ходе учений было произведено 66 выстрелов из пулемёта калибра 13 мм и выпущено две сигнальные ракеты. Пострадавших нет.

Татьяна Миссуми
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