Россия призвала Японию к ответу за тренировку со стрельбами вблизи Курил

Россия выразила решительный протест Японии после проведения последней тренировочных стрельб в море на расстоянии около 18 километров от северо-восточной части острова Хоккайдо. Об этом говорится в сообщении МИД РФ. Там подчёркивается, что японская сторона создала угрозу безопасности судоходства и граждан.

«Безответственные действия подобного рода в непосредственной близости от рубежей РФ представляют собой очевидное нарушение международного права, создают прямые риски для гражданского судоходства, жизни и здоровья российских граждан и являются категорически неприемлемыми», — отмечается в заявлении.

Инцидент произошёл 23 мая. Российский МИД пояснил, что Токио обязан был заблаговременно предупредить о проведении стрельб, но этого сделано не было. Россия потребовала от Японии «надлежащим образом разъяснить суть произошедшего и принять исчерпывающие меры с тем, чтобы аналогичные инциденты не повторялись впредь».