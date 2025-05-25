Береговая охрана Японии провела стрельбы к западу от острова Кунашир без предупреждения

Береговая охрана Японии провела учебные стрельбы к западу от острова Кунашир без предварительного предупреждения. Об этом сообщает японское издание Yomiuri.

Согласно данным газеты, в ходе учений было произведено 66 выстрелов из пулемёта калибра 13 мм и выпущено две сигнальные ракеты. Мероприятие проходило в японских территориальных водах.

По имеющимся данным, пострадавших нет. На момент происшествия в указанном районе отсутствовали другие суда. Береговая охрана японского города Немуро пообещала провести дополнительный инструктаж по безопасности для своего персонала, чтобы больше не допустить подобного. Как сообщается, Россия пока не направляла официальных заявлений по этому поводу.