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Регион
22 мая, 11:58

В Южно-Китайском море между кораблями Филиппин и Китая произошла стычка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Kanok Sulaiman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Kanok Sulaiman

Стычка между судами Филиппин и Китая произошла к северо-востоку от спорного острова Сэнди-Кей, в северной части рифов Титу в Южно-Китайском море. Береговые охраны обеих стран обвиняют друг друга в случившемся. Об инциденте сообщило филиппинское бюро рыболовства.

Китайское судно береговой охраны водяной пушкой задело филиппинское судно. По данным береговой охраны Филиппин, их корабль получил серьёзные повреждения. Президент Фердинанд Маркос — младший прокомментировал ситуацию, заявив, что страна не допустит актов неуважения к суверенитету. В то же время Министерство иностранных дел Китая утверждает, что у них нет никакой информации о произошедшем инциденте.

«Я не знаком с конкретной ситуацией, о которой вы упомянули, но могу сказать, что береговая охрана Китая последовательно следит за соблюдением закона в соответствии с законодательством и правилами», — сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

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Ранее Life.ru сообщал, что китайские вооружённые силы взяли под контроль спорный остров Сэнд-Кей в Южно-Китайском море, который официально принадлежит Вьетнаму. Пограничники КНР установили на острове флаг страны для «заявления о суверенитете над рифом». Этот участок Филиппины использовали для наблюдения за китайской активностью в регионе.

Александра Мышляева
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