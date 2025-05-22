В Южно-Китайском море между кораблями Филиппин и Китая произошла стычка

Стычка между судами Филиппин и Китая произошла к северо-востоку от спорного острова Сэнди-Кей, в северной части рифов Титу в Южно-Китайском море. Береговые охраны обеих стран обвиняют друг друга в случившемся. Об инциденте сообщило филиппинское бюро рыболовства.

Китайское судно береговой охраны водяной пушкой задело филиппинское судно. По данным береговой охраны Филиппин, их корабль получил серьёзные повреждения. Президент Фердинанд Маркос — младший прокомментировал ситуацию, заявив, что страна не допустит актов неуважения к суверенитету. В то же время Министерство иностранных дел Китая утверждает, что у них нет никакой информации о произошедшем инциденте.

«Я не знаком с конкретной ситуацией, о которой вы упомянули, но могу сказать, что береговая охрана Китая последовательно следит за соблюдением закона в соответствии с законодательством и правилами», — сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.