В Сеуле оценили состояние северокорейского эсминца после аварии на глазах у Ким Чен Ына

Маловероятно, что новый эсминец КНДР получил какие-то серьёзные повреждения во время инцидента, произошедшего во время спуска судна на воду. Об этом сообщили агентству Newsis в Министерстве объединения Республики Корея.

«Исходя из того, что дано указание в срочном порядке восстановить корабль до июньского пленума партии, предполагается, что он не получил масштабных повреждений, которые повлияли бы на его функционирование», — сообщил сотрудник южнокорейского ведомства.

В Министерстве обороны Кореи заявили, что корабль всё же был спущен на воду. Предположительно, в КНДР попробовали применить поперечный спуск — способ, при котором судно скатывается в воду боком по наклонным «рельсам». Часто его применяют там, где не хватает места для продольного спуска.