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Регион
22 мая, 06:40

В Сеуле оценили состояние северокорейского эсминца после аварии на глазах у Ким Чен Ына

В Сеуле полагают, что эсминец КНДР не сильно повредился при спуске на воду

Новый эсминец КНДР. Обложка © ЦТАК

Новый эсминец КНДР. Обложка © ЦТАК

Маловероятно, что новый эсминец КНДР получил какие-то серьёзные повреждения во время инцидента, произошедшего во время спуска судна на воду. Об этом сообщили агентству Newsis в Министерстве объединения Республики Корея.

«Исходя из того, что дано указание в срочном порядке восстановить корабль до июньского пленума партии, предполагается, что он не получил масштабных повреждений, которые повлияли бы на его функционирование», — сообщил сотрудник южнокорейского ведомства.

В Министерстве обороны Кореи заявили, что корабль всё же был спущен на воду. Предположительно, в КНДР попробовали применить поперечный спуск — способ, при котором судно скатывается в воду боком по наклонным «рельсам». Часто его применяют там, где не хватает места для продольного спуска.

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Напомним, что в ходе официальной церемонии спуска на воду нового эсминца КНДР произошла авария. Это случилось прямо на глазах северокорейского лидера Ким Чен Ына. Политик приказал срочно починить судно к партийному собранию в июне.

Владимир Озеров
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