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15 мая, 10:03

Буданов* похвастался «дронами – убийцами кораблей и самолётов» в день переговоров с Россией

Глава ГУР Украины Буданов* презентовал морские дроны серии Magura

Новая серия морских дронов Magura. Обложка © ГУР Украины

Новая серия морских дронов Magura. Обложка © ГУР Украины

Главное управление разведки (ГУР) Украины впервые представило новую серию морских дронов Magura. На мероприятии лично присутствовал руководитель ведомства Кирилл Буданов*. Он продемонстрировал несколько модификаций: Magura V5 — базовый вариант морского дрона, Magura V6P — многофункциональная платформа, Magura V7 и Magura V7 с пулемётным вооружением.

Новая серия морских дронов Magura. Видео © ГУР Украины

«Презентовали новые модели ударных морских дронов Magura, в частности ракетоноситель V7, способный сбивать вражеские вертолёты и истребители», — написал Буданов*.

На презентации также поведал, что за последние два года морские дроны поразили 17 целей, в том числе 15 — полностью уничтожены. Украинское Минобороны оценивает ущерб от этих операций с использованием беспилотников в полмиллиарда долларов. Свои морские беспилотники там называют «убийцами кораблей и самолётов».

Новости СВО. Освобождена Михайловка, ВСУ пытались окружить Тёткино, Польша готовится ввести войска на Украину, 15 мая
Новости СВО. Освобождена Михайловка, ВСУ пытались окружить Тёткино, Польша готовится ввести войска на Украину, 15 мая

Ранее сообщалось, что украинская армия нанесла удары по храму в Тёткино Курской области. Противник атаковал территорию несмотря на то, что сегодня в Стамбуле проходят мирные переговоры Москвы и Киева. По посёлку было нанесено не менее четырёх ударов из РСЗО HIMARS.

*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Афонина
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