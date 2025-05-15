Буданов* похвастался «дронами – убийцами кораблей и самолётов» в день переговоров с Россией
Глава ГУР Украины Буданов* презентовал морские дроны серии Magura
Новая серия морских дронов Magura. Обложка © ГУР Украины
Главное управление разведки (ГУР) Украины впервые представило новую серию морских дронов Magura. На мероприятии лично присутствовал руководитель ведомства Кирилл Буданов*. Он продемонстрировал несколько модификаций: Magura V5 — базовый вариант морского дрона, Magura V6P — многофункциональная платформа, Magura V7 и Magura V7 с пулемётным вооружением.
Новая серия морских дронов Magura. Видео © ГУР Украины
«Презентовали новые модели ударных морских дронов Magura, в частности ракетоноситель V7, способный сбивать вражеские вертолёты и истребители», — написал Буданов*.
На презентации также поведал, что за последние два года морские дроны поразили 17 целей, в том числе 15 — полностью уничтожены. Украинское Минобороны оценивает ущерб от этих операций с использованием беспилотников в полмиллиарда долларов. Свои морские беспилотники там называют «убийцами кораблей и самолётов».
Ранее сообщалось, что украинская армия нанесла удары по храму в Тёткино Курской области. Противник атаковал территорию несмотря на то, что сегодня в Стамбуле проходят мирные переговоры Москвы и Киева. По посёлку было нанесено не менее четырёх ударов из РСЗО HIMARS.
*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.