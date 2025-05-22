В КНДР на глазах Ким Чен Ына произошла авария при спуске эсминца на воду

Во время официальной церемонии спуска на воду нового эсминца КНДР произошла серьёзная авария, о чём 22 мая сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Инцидент случился в присутствии верховного лидера Ким Чен Ына, который назвал аварию результатом «небрежности и безответственности».

Северокорейский лидер потребовал в срочном порядке восстановить повреждённый корабль к предстоящему партийному собранию в июне.

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что срочное восстановление эсминца в прежнем виде является не просто деловым вопросом, а политическим вопросом, непосредственно связанным с авторитетом государства», — говорится в сообщении ЦТАК.