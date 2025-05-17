Ким Чен Ын провёл учения ВВС КНДР по нападению и защите от беспилотников
Ким Чен Ын. Обложка © ЦТАК
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 15 мая провёл масштабные учения Военно-воздушных сил страны, сосредоточившись на нападении и противовоздушной обороне, включая защиту от дронов. По информации Центрального телеграфного агентства, во время своего визита в авиаполк 1-й гвардейской военно-воздушной дивизии Ким призвал армию быть в полной боевой готовности.
«Товарищ Ким Чен Ын выразил уверенность, что все военнослужащие ВВС с несравненной доблестью и героическим боевым духом будут надёжно защищать безопасность воздушного пространства нашего государства», – сообщает ЦТАК.
Ким Чен Ын подчеркнул важность подготовки и повышения боевой эффективности систем противовоздушной обороны и авиационных вооружений. Он отметил, что успех в войне определяется на поле военных учений, и все подразделения должны быть готовы к любым сценариям.
В ходе учений, которые проходили под его руководством, северокорейские авиаотряды отрабатывали навыки поиска и уничтожения целей, а зенитно-ракетные подразделения – защиту от крылатых ракет и дронов-камикадзе. Также были проведены испытания новой управляемой бомбы. Учения прошли с участием высокопоставленных военных чинов, включая главного советника по военной политике и командующего ВВС КНА.
Лидер КНДР заявил, что такие учения крайне полезны для подготовки пилотов к современным воздушным боям. Он также заслушал доклады о разработке новых авиационных вооружений и поставил перед армией важные задачи по созданию систем ПВО нового поколения.
«Военно-воздушные силы выразили твёрдую решимость всесторонне укрепить способность к ведению авиационных операций и боевых действий под высоко поднятым лозунгом «Мы ожидаем только приказ партии на вылет!» – добавили в ЦТАК.
Ранее Ким Чен Ын обещал «с радостью и без сомнений» отправить войска на помощь России. Северокорейские военные будут помогать российской армии в случае нападения «приспешников Запада» на страну.