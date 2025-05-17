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Регион
17 мая, 04:53

Ким Чен Ын провёл учения ВВС КНДР по нападению и защите от беспилотников

Ким Чен Ын. Обложка © ЦТАК

Ким Чен Ын. Обложка © ЦТАК

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 15 мая провёл масштабные учения Военно-воздушных сил страны, сосредоточившись на нападении и противовоздушной обороне, включая защиту от дронов. По информации Центрального телеграфного агентства, во время своего визита в авиаполк 1-й гвардейской военно-воздушной дивизии Ким призвал армию быть в полной боевой готовности.

«Товарищ Ким Чен Ын выразил уверенность, что все военнослужащие ВВС с несравненной доблестью и героическим боевым духом будут надёжно защищать безопасность воздушного пространства нашего государства», – сообщает ЦТАК.

  • Ким Чен Ын с военнослужащими КНДР. Фото © ЦТАК
    Ким Чен Ын с военнослужащими КНДР. Фото © ЦТАК
  • Ким Чен Ын наблюдает за полетами ВВС КНДР. Фото © ЦТАК
    Ким Чен Ын наблюдает за полетами ВВС КНДР. Фото © ЦТАК
  • Ким Чен Ын с командованием ВВС КНДР. Фото © ЦТАК
    Ким Чен Ын с командованием ВВС КНДР. Фото © ЦТАК
  • Ким Чен Ын осматривает БПЛА. Фото © ЦТАК
    Ким Чен Ын осматривает БПЛА. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын с военнослужащими КНДР. Фото © ЦТАК

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Ким Чен Ын подчеркнул важность подготовки и повышения боевой эффективности систем противовоздушной обороны и авиационных вооружений. Он отметил, что успех в войне определяется на поле военных учений, и все подразделения должны быть готовы к любым сценариям.

В ходе учений, которые проходили под его руководством, северокорейские авиаотряды отрабатывали навыки поиска и уничтожения целей, а зенитно-ракетные подразделения – защиту от крылатых ракет и дронов-камикадзе. Также были проведены испытания новой управляемой бомбы. Учения прошли с участием высокопоставленных военных чинов, включая главного советника по военной политике и командующего ВВС КНА.

Лидер КНДР заявил, что такие учения крайне полезны для подготовки пилотов к современным воздушным боям. Он также заслушал доклады о разработке новых авиационных вооружений и поставил перед армией важные задачи по созданию систем ПВО нового поколения.

«Военно-воздушные силы выразили твёрдую решимость всесторонне укрепить способность к ведению авиационных операций и боевых действий под высоко поднятым лозунгом «Мы ожидаем только приказ партии на вылет!» – добавили в ЦТАК.

Ким Чен Ын призвал армию КНДР сделать поворот в подготовке к войне
Ким Чен Ын призвал армию КНДР сделать поворот в подготовке к войне

Ранее Ким Чен Ын обещал «с радостью и без сомнений» отправить войска на помощь России. Северокорейские военные будут помогать российской армии в случае нападения «приспешников Запада» на страну.

Юния Ларсон
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