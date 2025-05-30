В Кремле вспомнили о хороших отношениях с Японией во времена Синдзо Абэ

У России и Японии были хорошие отношения во времена премьер-министра Синдзо Абэ, однако с тех пор всё изменилось. Сейчас Токио заняло недружественную по отношению к Москве позицию и присоединилось ко всем антироссийским санкциям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У президента были весьма конструктивные и тёплые отношения с премьер-министром Абэ. <...> Нынешние власти Японии, к сожалению, избрали путь конфронтации с нашей страной, они присоединились ко всем незаконным санкциям и ограничениям в отношении России и таким образом заняли недружественную позицию», — сказал Песков.