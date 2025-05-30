В Кремле вспомнили о хороших отношениях с Японией во времена Синдзо Абэ
Песков: При Абэ у РФ и Японии был хороший диалог, с тех пор всё изменилось
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС/ Михаил Климентьев
У России и Японии были хорошие отношения во времена премьер-министра Синдзо Абэ, однако с тех пор всё изменилось. Сейчас Токио заняло недружественную по отношению к Москве позицию и присоединилось ко всем антироссийским санкциям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У президента были весьма конструктивные и тёплые отношения с премьер-министром Абэ. <...> Нынешние власти Японии, к сожалению, избрали путь конфронтации с нашей страной, они присоединились ко всем незаконным санкциям и ограничениям в отношении России и таким образом заняли недружественную позицию», — сказал Песков.
Однако и сейчас в Японии остаются политики, которые настаивают на возобновлении диалога с Россией и налаживании отношений, несмотря на официальную позицию Токио.
Напомним, что вчера в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с вдовой Синдзо Абэ Акиэ Абэ. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, во время встречи Путин пригласил госпожу Абэ на премьеру обновлённого балета «Конёк-Горбунок» в Большом театре, а также предоставил для её передвижения по Москве президентский лимузин. В правительстве Японии встречу комментировать отказались.