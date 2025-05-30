Правительство Японии отказалось комментировать встречу Путина с вдовой Абэ
Вдова Акиэ Абэ на встрече с Путиным в Кремле. Обложка © kremlin.ru
Правительство Японии официально заявило, что не имело никаких контактов с вдовой бывшего премьер-министра Синдзо Абэ по поводу её недавнего визита в Москву и не собирается комментировать эту поездку. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси на брифинге.
«Правительство не имело никаких контактов с Акиэ Абэ, супругой бывшего премьер-министра Абэ. В любом случае мы не станем комментировать этот вопрос», — отметил он.
Накануне в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с Акиэ Абэ. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, во время встречи Путин пригласил госпожу Абэ на премьеру обновлённого балета «Конёк-Горбунок» в Большом театре, а также предоставил для её передвижения по Москве президентский лимузин.