Правительство Японии отказалось комментировать встречу Путина с вдовой Абэ

Правительство Японии официально заявило, что не имело никаких контактов с вдовой бывшего премьер-министра Синдзо Абэ по поводу её недавнего визита в Москву и не собирается комментировать эту поездку. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси на брифинге.

«Правительство не имело никаких контактов с Акиэ Абэ, супругой бывшего премьер-министра Абэ. В любом случае мы не станем комментировать этот вопрос», — отметил он.