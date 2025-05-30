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30 мая, 04:54

Правительство Японии отказалось комментировать встречу Путина с вдовой Абэ

Вдова Акиэ Абэ на встрече с Путиным в Кремле. Обложка © kremlin.ru

Вдова Акиэ Абэ на встрече с Путиным в Кремле. Обложка © kremlin.ru

Правительство Японии официально заявило, что не имело никаких контактов с вдовой бывшего премьер-министра Синдзо Абэ по поводу её недавнего визита в Москву и не собирается комментировать эту поездку. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси на брифинге.

«Правительство не имело никаких контактов с Акиэ Абэ, супругой бывшего премьер-министра Абэ. В любом случае мы не станем комментировать этот вопрос», — отметил он.

Вдова Абэ расплакалась на встрече с Путиным в Кремле
Вдова Абэ расплакалась на встрече с Путиным в Кремле

Накануне в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с Акиэ Абэ. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, во время встречи Путин пригласил госпожу Абэ на премьеру обновлённого балета «Конёк-Горбунок» в Большом театре, а также предоставил для её передвижения по Москве президентский лимузин.

Артём Гапоненко
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