Путин предоставил вдове Абэ свой президентский Aurus для поездки в Большой театр
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После встречи в Кремле с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин предоставил ей свой президентский лимузин «Аурус», чтобы обеспечить своевременное прибытие в Большой театр на премьеру обновлённого балета «Конёк-горбунок».
Путин предоставил Акиэ Абэ свой президентский Аурус. Видео © Life.ru
«Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, в Кремле Владимир Путин провёл встречу с Акиэ Абэ. На её супруга было совершено нападение 8 июля 2022 года в городе Нара во время предвыборной речи. Он получил огнестрельное ранение в грудь и был срочно доставлен в больницу с кровотечением, однако врачи не смогли его спасти, и политик скончался в тот же день. Нападавший Тэцую Ямагами, бывший моряк, был задержан на месте происшествия. На допросе он сначала признался в намерении убить Абэ, но позже заявил, что изначально планировал нападение на другого человека. Частные похороны политика состоялись 12 июля, его тело было кремировано. В январе Ямагами признали вменяемым, после чего ему были предъявлены обвинения в убийстве.