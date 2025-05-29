Путин предоставил вдове Абэ свой президентский Aurus для поездки в Большой театр

После встречи в Кремле с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин предоставил ей свой президентский лимузин «Аурус», чтобы обеспечить своевременное прибытие в Большой театр на премьеру обновлённого балета «Конёк-горбунок».

«Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.