Путин принял в Кремле вдову экс-премьера Японии Абэ
Песков: Путин встретился с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ в Кремле
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Владимир Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ, трагически погибшего в результате покушения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения», — сказал представитель Кремля.
Как сообщал, Life.ru 8 июля 2022 года в городе Нара во время предвыборной речи на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение. Он получил огнестрельное ранение в грудь и был доставлен в больницу с кровотечением, но врачи не смогли его спасти, политик умер в тот же день. Нападавшего Тэцую Ямагами, бывшего моряка, задержали на месте. На допросе он сначала признался, что намеревался убить Абэ, но позже заявил, что изначально планировал нападение на другого человека. Частные похороны политика прошли 12 июля, его тело было кремировано. В январе Ямагами признали вменяемым, после чего ему предъявили обвинение в убийстве.