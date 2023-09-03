Правительство Японии подаст в суд на причастную к убийству Синдзо Абэ организацию
Asahi Shimbun: Япония намерена распустить причастную к убийству Абэ организацию
Правительство Японии планирует обратиться в Окружной суд Токио с требованием распустить религиозную организацию "Церковь объединение", которая причастна к убийству бывшего премьер-министра страны Синдро Абэ. Об этом пишет газета Asahi Shimbun со ссылкой на кабмин.
Иск будет подан в середине октября. Тем самым действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен показать готовность кабмина полностью порвать связи с организацией. Кроме того, в начале сентября власти намерены подать ходатайство в районный суд о введении санкций и назначении штрафа в отношении "Церкви объединения".
Как сообщал Лайф, 8 июля 2022 года на экс-премьера Японии Синдзо Абэ напали во время предвыборного выступления в городе Наре. Политик получил ранение в грудь, его госпитализировали с кровотечением. Медики не смогли спасти Абэ, он скончался в тот же день. Напавшего задержали, им оказался бывший моряк Тэцуя Ямагами. На допросе он признался, что хотел убить бывшего премьера. Однако позже заявил, что его первоначальной целью был другой человек. Частные похороны политика состоялись 12 июля, его тело кремировано. В январе убийцу Абэ признали вменяемым, после этого ему предъявили обвинение.
ТАСС / POOL / Nicolas Datiche