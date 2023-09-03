Правительство Японии подаст в суд на причастную к убийству Синдзо Абэ организацию

Правительство Японии планирует обратиться в Окружной суд Токио с требованием распустить религиозную организацию "Церковь объединение", которая причастна к убийству бывшего премьер-министра страны Синдро Абэ. Об этом пишет газета Asahi Shimbun со ссылкой на кабмин.

Иск будет подан в середине октября. Тем самым действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен показать готовность кабмина полностью порвать связи с организацией. Кроме того, в начале сентября власти намерены подать ходатайство в районный суд о введении санкций и назначении штрафа в отношении "Церкви объединения".