Подозрительный пакет помешал суду над убийцей Абэ
NHK: Слушание по делу об убийстве Абэ отменили из-за подозрительного пакета
В Японии отменили первое предварительное слушание по делу об убийстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Всему виной — подозрительный пакет, который нашли в здании суда, сообщает телеканал NHK.
По его данным, заседание должно было состояться 12 июня во второй половине дня в окружном суде города Нара. Однако перед его началом в здание доставили подозрительный пакет от неизвестного отправителя. В результате всех сотрудников и посетителей суда эвакуировали. На место была направлена группа специалистов с целью проверить полученный предмет на наличие взрывчатых веществ. В итоге суд принял решение отменить слушание.
Как сообщал Лайф, 8 июля 2022 года на экс-премьера Японии Синдзо Абэ напали во время предвыборного выступления в городе Наре. Политик получил ранение в грудь, его госпитализировали с кровотечением. Медики не смогли спасти Абэ, он скончался в тот же день. Напавшего задержали, им оказался бывший моряк Тэцуя Ямагами. На допросе он признался, что хотел убить бывшего премьера. Однако позже заявил, что его первоначальной целью был другой человек. Частные похороны политика состоялись 12 июля, его тело кремировано. В январе убийцу Абэ признали вменяемым, после этого ему предъявили обвинение.
ТАСС / EPA / Nicolas Datiche / POOL