Подозрительный пакет помешал суду над убийцей Абэ

По его данным, заседание должно было состояться 12 июня во второй половине дня в окружном суде города Нара. Однако перед его началом в здание доставили подозрительный пакет от неизвестного отправителя. В результате всех сотрудников и посетителей суда эвакуировали. На место была направлена группа специалистов с целью проверить полученный предмет на наличие взрывчатых веществ. В итоге суд принял решение отменить слушание.