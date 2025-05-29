Вдова Абэ расплакалась на встрече с Путиным в Кремле

Во время личной встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным Акиэ Абэ, вдова экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, не смогла скрыть эмоций. Российский лидер, выражая соболезнования, подчеркнул значительный вклад, который покойный политик внес в укрепление связей между Россией и Японией.

Глава российского государства вручил госпоже Абэ букет цветов, выражая таким образом своё уважение. Путин также вспомнил их предыдущие встречи и подчеркнул, что у него сложились тёплые личные отношения с Синдзо Абэ. Он отметил, что всегда помнит о совместных усилиях по развитию двусторонних отношений, а также о своих визитах в Японию по приглашению бывшего премьер-министра.

Вдова Акиэ Абэ на встрече с Путиным в Кремле. Видео © Telegram /Кремль. Новости