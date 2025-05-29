Вдова Абэ расплакалась на встрече с Путиным в Кремле
Вдова Акиэ Абэ на встрече с Путиным в Кремле. Обложка © Telegram /Кремль. Новости
Во время личной встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным Акиэ Абэ, вдова экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, не смогла скрыть эмоций. Российский лидер, выражая соболезнования, подчеркнул значительный вклад, который покойный политик внес в укрепление связей между Россией и Японией.
Глава российского государства вручил госпоже Абэ букет цветов, выражая таким образом своё уважение. Путин также вспомнил их предыдущие встречи и подчеркнул, что у него сложились тёплые личные отношения с Синдзо Абэ. Он отметил, что всегда помнит о совместных усилиях по развитию двусторонних отношений, а также о своих визитах в Японию по приглашению бывшего премьер-министра.
Вдова Акиэ Абэ на встрече с Путиным в Кремле. Видео © Telegram /Кремль. Новости
«Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений. И у меня с ним сложились очень добрые личные отношения», — сказал Путин.
Напомним, в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с Акиэ Абэ. Президент отметил, что бывший премьер-министр Японии многое делал для восстановления отношений двух стран.
8 июля 2022 года в Наре во время предвыборной кампании на Абэ было совершено покушение. Политик получил смертельное огнестрельное ранение в область груди. Несмотря на экстренную медицинскую помощь и госпитализацию, врачи оказались бессильны, и в тот же день Абэ скончался. Нападавший, Тэцуя Ямагами, в прошлом служивший на флоте, был немедленно задержан. Изначально он признался в намерении лишить жизни Абэ, но затем изменил свои показания, утверждая, что планировал атаку на другого человека. Церемония прощания с политиком прошла в узком кругу 12 июля, после чего его тело было кремировано. В начале года Ямагами был признан психически здоровым, и ему предъявили обвинение в убийстве.