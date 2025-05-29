Путин: Синдзо Абэ искренне стремился восстановить отношения РФ и Японии

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ многое делал для восстановления российско-японских отношений, он стремился улучшить отношения между двумя странами. Об этом на встрече с Акиэ Абэ, вдовой премьера, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений. И у меня с ним сложились очень добрые личные отношения. Помню и свои поездки по его приглашению в Японию. Видел, что он искренне стремился к полному восстановлению российско-японского сотрудничества и многое для этого делал», — сказал глава государства.