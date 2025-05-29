Путин: Синдзо Абэ искренне стремился восстановить отношения РФ и Японии
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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ многое делал для восстановления российско-японских отношений, он стремился улучшить отношения между двумя странами. Об этом на встрече с Акиэ Абэ, вдовой премьера, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений. И у меня с ним сложились очень добрые личные отношения. Помню и свои поездки по его приглашению в Японию. Видел, что он искренне стремился к полному восстановлению российско-японского сотрудничества и многое для этого делал», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что в России очень благодарны Синдзо Абэ за его вклад в отношения между странами. Во многом экс-премьер перенял свою позицию по отношению к РФ от отца Синтаро Абэ, который занимал пост главы МИД Японии в 1982–1986 годы. Синдзо Абэ погиб во время теракта в 2022 году, но в России чтут память о нём и его деятельности.
Напомним, что 8 июля 2022 года на японского экс-премьера во время предвыборного выступления в городе Наре было совершено покушение. Абэ получил ранение в грудь, после чего его госпитализировали с кровотечением. Медики не смогли спасти политика: он скончался в тот же день. Нападавшего задержали, им оказался бывший моряк — Тэцуя Ямагами. На допросе он признался, что хотел убить Абэ. Однако позже он проговорился, что его первоначальной целью был другой человек.