Снимает стресс настольным теннисом: В Британии рассказали о жизни Зеленского в бункере
The Sunday Times: В начале СВО Зеленский жил в бункере и снимал стресс теннисом
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Владимир Зеленский перебрался в подземный бункер, когда начала спецоперация в 2022 году. Рядом с ним всегда находились «доверенные помощники». Компания целями днями играла в настольный теннис, что помогало Зеленскому справиться со стрессом. Об этом пишет The Sunday Times.
«В те тёмные дни Зеленский жил в бункере глубоко под землёй вместе с несколькими доверенными помощниками», — сказано в статье.
Ранее бывший нардеп Верховной рады Олег Царёв заявил, что вполне возможно, что Владимир Зеленский уже некоторое время находится в бункере под Киевом. Управление государственной охраны Украины всегда учитывает «максимальные риски», выбирая пристанища для руководства, добавил он. Бывший украинский парламентарий не стал исключать, что Зеленского прячут в бункере из страха, что его могут попытаться ликвидировать свои же.