Снимает стресс настольным теннисом: В Британии рассказали о жизни Зеленского в бункере

Владимир Зеленский перебрался в подземный бункер, когда начала спецоперация в 2022 году. Рядом с ним всегда находились «доверенные помощники». Компания целями днями играла в настольный теннис, что помогало Зеленскому справиться со стрессом. Об этом пишет The Sunday Times.

Ранее бывший нардеп Верховной рады Олег Царёв заявил, что вполне возможно, что Владимир Зеленский уже некоторое время находится в бункере под Киевом. Управление государственной охраны Украины всегда учитывает «максимальные риски», выбирая пристанища для руководства, добавил он. Бывший украинский парламентарий не стал исключать, что Зеленского прячут в бункере из страха, что его могут попытаться ликвидировать свои же.