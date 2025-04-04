Экс-депутат Рады выдал бункер, где Зеленского могут прятать от «‎Орешника»

Вполне возможно, что Владимир Зеленский уже некоторое время находится в бункере под Киевом. Управление государственной охраны Украины всегда учитывает «максимальные риски», выбирая пристанища для руководства. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал бывший нардеп Верховной рады Олег Царёв.

Бывший украинский парламентарий не стал исключать, что Зеленского прячут в бункере из страха, что его могут попытаться ликвидировать. Вполне вероятно, что находится он в Киеве, где полным-полно бомбоубежищ и подвалов. К примеру, когда на Украине случился Майдан, а улицы заполонили протестующие, власти беспрепятственно перемещались по городу, используя для этого подземные коридоры.

В столице Украины весьма грамотно продуманы подземные коммуникации, ведь они соединяют между собой Правительственный квартал, кабинет министров и офис президента. Российская армия вряд ли получит приказ о физической ликвидации Зеленского. У ВС РФ уже была масса возможностей убрать его, но каждый раз его оставляли в живых, отметил Царёв.