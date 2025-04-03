От Киева до Карпат: Раскрыто месторасположение шести секретных бункеров Зеленского

Если ситуация для главы киевского режима станет критической, то Владимир Зеленский попытается спастись, укрывшись в одном из своих бункеров на территории Украины. Не исключено, что именно оттуда он записывает свои последние видео на фоне белой стены, сообщает aif.ru.

До главного бункера Зеленского ходить далеко не придётся, ведь он располагается в Киеве прямо под зданием Офиса президента на Банковой улице. Также туда можно пройти из здания Верховной рады и Дома Правительства Украины — все они соединены тоннелями под землёй. Ещё одно секретное подземное убежище располагается под бывшим заводом «Арсенал».

Если придётся бежать на Запад, то скрыться Зеленский сможет во Львове, на объекте под названием «Абрикос». Во времена Советского Союза там находился бункер связи Прикарпатского военного округа, однако сейчас точно не известно, в каком он состоянии.

Рабочий бункер существует в Ивано-Франковске. Раньше на его месте находилось 12-е главное управление Минобороны СССР. Кроме того, глава киевского режима может спрятаться в Виннице, где подземное убежище существует ещё со времён Третьего рейха.

Последнее из укрытий — «Линия Арпада» — расположено под землёй в Карпатских горах. Его выкапывала Венгрия на пороге Второй мировой войны. Огромный бункер находится в селе Верхние Гробовници.