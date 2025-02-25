«Забейся в бункер»: Боец ВСУ в предсмертном видео пожелал Зеленскому судьбу Гитлера
Боец ВСУ в предсмертном видео пожелал Зеленскому судьбу Гитлера
Российские солдаты под Белогоровкой обнаружили группу мёртвых бойцов ВСУ. В телефоне одного из них было найдено видео, где он обращается к Владимиру Зеленскому и желает главарю киевского режима участи Адольфа Гитлера. Об этом пишут украинские СМИ.
На кадрах военный рассказал, что их бросили под Белогоровку. Его сослуживцу перебило ноги и они спрятались в каком-то доме. Вокруг градом сыпали артиллерийские боеприпасы. Солдаты понимали, что жить им остаётся очень мало. Тогда боец обратился к Зеленскому и рекомендовал главарю режима поступить, как его кумир: запереться в бункере и свести счёты с жизнью. В заключении автор видео поясняет, что от такого решения всем станет только лучше, так как всё уже проиграно.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Зеленского в возрождении Гитлера. Так она прокомментировала его слова о том, что страны, где живут руководящие граждане, якобы находятся в риске прямого конфликта с РФ.
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