«Забейся в бункер»: Боец ВСУ в предсмертном видео пожелал Зеленскому судьбу Гитлера

Российские солдаты под Белогоровкой обнаружили группу мёртвых бойцов ВСУ. В телефоне одного из них было найдено видео, где он обращается к Владимиру Зеленскому и желает главарю киевского режима участи Адольфа Гитлера. Об этом пишут украинские СМИ.

На кадрах военный рассказал, что их бросили под Белогоровку. Его сослуживцу перебило ноги и они спрятались в каком-то доме. Вокруг градом сыпали артиллерийские боеприпасы. Солдаты понимали, что жить им остаётся очень мало. Тогда боец обратился к Зеленскому и рекомендовал главарю режима поступить, как его кумир: запереться в бункере и свести счёты с жизнью. В заключении автор видео поясняет, что от такого решения всем станет только лучше, так как всё уже проиграно.