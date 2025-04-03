Зеленский неожиданно приехал к границе с Россией

Владимир Зеленский 3 апреля побывал в приграничных с Россией Сумской и Черниговской областях Украины. Об этом он объявил у себя в соцсетях.

«Сегодня две наши области: Чернигов, Сумщина. Стратегическое направление, граница с Россией», — написал он, добавив, что хотел лично поздравить украинских военных, вторгавшихся в Курскую область.