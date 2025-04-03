«Незаконно мобилизован»: Бойцам ВСУ после смерти присваивают неофициальный «статус»

В социальных сетях разлетелось фото надгробия украинского военнослужащего, на котором по просьбе его матери написано «Незаконно мобилизованный». По данным украинских изданий, теперь женщине грозит судебное разбирательство.

Уточняется, что маме военного предъявляются настойчивые требования убрать данную надпись. Суд в Киевской области вынес решение о том, что женщина обязана в течение пяти дней удалить с памятника слова, которые, по мнению украинских властей, «позорят честь и достоинство». В противном случае ей могут грозить юридические последствия.