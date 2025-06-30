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29 июня, 21:26

Зеленский на саммите НАТО выпрашивал у Европы больше американского оружия

Сенатор Кунс: Зеленский планирует покупать больше оружия США на деньги Европы

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

На саммите НАТО в Гааге главарь киевского режима Владимир Зеленский обратился к союзникам с просьбой расширить доступ к американскому вооружению, используя европейское финансирование. Об этом Fox News сообщил сенатор-демократ США Крис Кунс.

Он уточнил, что экс-комик не требовал прямого финансирования США, а настаивал на возможности закупать больше американского оружия при условии, что средства будут предоставлены европейскими странами. Сенатор также отметил острую потребность Киева в современных системах противовоздушной обороны.

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Ранее СМИ сообщили, что в ходе саммита НАТО в Гааге у Владимира Зеленского не было возможности попросить о помощи киевскому режиму. Роль представителя Незалежной была сведена к простому присутствию на встрече.

Тимур Хингеев
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