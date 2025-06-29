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29 июня, 16:24

Стало известно, что произошло с попрошайкой Зеленским на саммите НАТО

Strategic Culture: Зеленскому не позволили выпрашивать помощь в Гааге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

В ходе саммита Североатлантического альянса в Гааге у Владимира Зеленского не было возможности попросить о помощи киевскому режиму, об этом сообщает журнал Strategic Culture. По информации издания, роль представителя Незалежной была сведена к простому присутствию на встрече, без возможности обращаться к кому-либо с подобными запросами.

«Ему сказали убрать свою чашу для подаяний», — говорится в материала журнала.

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При этом на полях саммита НАТО в Гааге главе киевского режима удалось пообщаться с французским президентом Эмманюэлем Макроном — они обсудили идею совместного производства дронов. Выяснилось, что автогигант Renault в перспективе может подключиться к этому проекту, организовав выпуск беспилотников на территории Украины.

Ольга Сливченко
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