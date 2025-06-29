В ходе саммита Североатлантического альянса в Гааге у Владимира Зеленского не было возможности попросить о помощи киевскому режиму, об этом сообщает журнал Strategic Culture. По информации издания, роль представителя Незалежной была сведена к простому присутствию на встрече, без возможности обращаться к кому-либо с подобными запросами.